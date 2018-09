Wieder eröffnet: Wolfram Bar & Terrace

Ganz im Stil der traditionellen Barkultur setzt die Rooftopbar auf dunkle Messingtöne und Industrie-Charme. Die stylische Location über den Dächern von Stuttgart legt besonderen Wert auf die Qualität der Cocktails, diese werden aus regionalen und saisonalen Zutaten zubereitet. In einem eigenen „Chemielabor“ werden zudem selbstgemachte Likör- und Sirupkreationen abseits vom Massenmarkt hergestellt. Neben dem klassischen Cocktailangebot mixen die Barkeeper köstliche Drinks mit außergewöhnlichen Aromen wie Eisbonbon, Chupa Chups, Capri Sonne oder Wermut-Likör. Alle Cocktails sind dabei nach Musik-Genres und -Jahrzehnte sowie Songs benannt. So sind zum Beispiel die Drinks: „Livin La Vida Loca“ „God Save The Queen“ „Coco Jambo“ oder „Ice Ice Baby“ auf der Karte zu finden.