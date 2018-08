Neues Restaurant in Altdorf: Die Leibspeiserei

Damit hatte Joachim Pollak nicht gerechnet. Seit sein neues Restaurant „Leibspeiserei“ in Altdorf vor gut zwei Wochen eröffnet hat, wird es von Gästen regelrecht überrannt. Dabei hatten der 44-jährige Küchenmeister und seine Verlobte Melanie Urban eigentlich einen sanften Einstieg geplant und daher auch absichtlich keine Werbung gemacht. „Aber so ist das eben manchmal mit Plänen“, sagt Pollak und lacht.

Der Grund für den großen Andrang könnte auf den Mangel an kulinarischen Angeboten in der Gemeinde mit ihren rund 4500 Einwohnern zurückzuführen sein. Nachdem der Gasthof Sonne einer Wohnbebauung weichen musste und dann auch noch der Vorgänger der Leibspeiserei – das von Margit Schuldis geführte Culinarium – Anfang des Jahres schloss, war die gastronomische Szene im Ort arg ausgedünnt. Trotzdem war der Wechsel nach Altdorf für Joachim Pollak ein Sprung ins kalte Wasser. „Ich konnte den Bedarf überhaupt nicht einschätzen“, sagt der Koch, der zuletzt neun Jahre lang den „Hahnen“ in Filderstadt geführt und keinen eigenen Bezug zur Schönbuchlichtung hatte. Als jedoch sein Pachtvertrag in Filderstadt auslief, bot ihm die Schönbuchbrauerei die Führung ihres neuen Restaurants in Altdorf in der Alemannenstraße an.