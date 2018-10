Maultasche ist back: Der Murrhardter Hof wieder eröffnet

Die Maultaschen sind zurück am Murrhardter Hof! Ganz leise hat Hasan Geray das schwäbische Traditionslokal nach einer längeren Pause wieder eröffnet. Vorgänger Fuat Burhan, der Sohn vom legendären Wirt, dem nachgesagt wurde, den die besten Maultaschen mit Kartoffelsalat in der Stadt zu servieren, geriet offenbar in eine finanzielle Schieflage und musste schließen. Der neue Mann ist ein bekannter: Hasan Geray betreibt nur wenige Meter vom Murrhardter Hof entfernt das Lokal Carafe, so etwas wie das Stammlokal der Landesregierung: Ministerpräsident Kretschmann, Verkehrsminister Hermann und CDU-Landeschef Strobl wurden hier schon gesichtet. An seiner neuen Wirkungsstätte bleibt allerdings ziemlich viel beim alten, Maultaschen mit Kartoffelsalat sind selbstredend auf der Karte. „Wir wollen die Gerichte auf jeden Fall alle anbieten“, sagt Hasan Geray, „das erwarten die Gäste an dieser Stelle einfach.“