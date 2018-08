Kuranyi-Nachfolger aus Sylt plant den großen Wurf

Seit Mai lebt René Richter in Stuttgart. In Heumaden hat der allein erziehende Vater mit seiner jüngeren Tochter eine Wohnung gefunden. Und auch wenn er bei sich noch „geographische Unsicherheiten“ feststellt, fühle er sich wohl in der Stadt, sagt der 47-Jährige. Dazu dürfte seine Dauerbaustelle in der City freilich eher weniger beitragen.