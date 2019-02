Ganesha im Stuttgarter Westen geschlossen

Das Ganesha im Stuttgarter Westen hatte 2013 als Ableger des gleichnamigen Restaurants in der Lembergstraße in Stuttgart-Ost eröffnet und so wie das Haupthaus südindische Küche serviert. Es war von Restaurantkritikern für seine überdurchschnittliche Qualität gelobt worden. Neben dem Lokal in Stuttgart-Ost hat die Betreiberfamilie nun noch ein Restaurant in Fellbach.