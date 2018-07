Frittenwerk hat eröffnet

Der Familienbetrieb baut für seine Pommes eigens auf fünf Hektar in Bayern selbst Kartoffeln an, um die eigenen, gehobenen Ansprüche befriedigen zu können. Die Qualität der Knolle müsse einfach zum Konzept passen.

Das Konzept des Frittenwerks ist einfach: „Wir sind nach wie vor eine Frittenbude, aber wir haben die Pommes in den Adelsstand erhoben.“ Zum Beispiel baut das Unternehmen auf fünf Hektar in Bayern seine eigenen Kartoffeln an, das eigentliche Produkt ist sehr wichtig. „Das unterscheidet uns von vielen anderen“, sagt Skendo, „bei uns steckt ein unheimlich komplizierter Prozess dahinter.“ Dazu gehört auch Nachhaltigkeit: Das Frittenwerk verzichtet komplett auf Plastik. Bei den Getränken gibt’s zwar auch Coca Cola, aber auch eine Apfelschorle vom Berliner Startup Proviant, die sich deutlich vom Alltags-Einerlei unterscheidet. Mateo Skendo sagt über seinen Laden: „Wir wollen, dass es lecker ist, bezahltbar und nicht kompliziert.“