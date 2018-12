Das Fluxus ist tot, lang lebe der Kronprinz!

Der Chef des Kronprinzen heißt Timo Saier und ist seit 2016 Leiter des Weinguts der Stadt Stuttgart, dessen Alleinstellungsmerkmal es ist, unter kommunaler Regie zu stehen. Die vinologische Verkaufsabteilung des Rathauses befand sich zuletzt im Fluxus, in der alternativen Einkaufsmeile in der Calwer Passage, die sich für immer verabschieden musste. Der 39-jährige Saier ist froh, noch vor Weihnachten Ersatz gefunden zu haben für seine Idee, das städtische Weingut an einem Platz zu präsentieren, an dem man die altehrwürdige, 1949 gegründete Institution nicht unbedingt vermutet. Und weil das leer stehende Modegeschäft so groß ist, hat der Diplom-Önologe einen Teil der Räume abgetrennt und mit Stoff zugehängt sowie weitere Partner ins Boot geholt. Nicht nur Wein findet man im Kronprinz, sondern auch Stuttgarter Dry Gin, Obstbrände, Metzgereispezialitäten, ein Blumenatelier und exklusives Schreinerhandwerk. In Zukunft sollen noch mehr Partner dazukommen. Außerdem sind hier Weinproben und Veranstaltungen geplant.