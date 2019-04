Das Ranking der Toplokale im Rems-Murr-Kreis

Nur in einzelnen Fällen sind sich die beiden Marktführer uneinig: Armin Karrers Avui in Fellbach, das im Michelin mit einem Stern versehen ist, taucht im Gault Millau nicht auf. Dafür mit 14 Punkten das Gasthaus zum Hirschen, dem der Michelin für seine „angenehm legere“ Wohlfühlküche einen Bib Gourmand zubilligt – für „unser bestes Preis-Leistungsverhältnis“.

Ganz neu im Rennen der heimischen Edelküchen ist Nico Burkhardt mit dem erst im vergangenen Herbst von ihm übernommenen und im Erdgeschoss zum Gourmetrestaurant umgemodelten Pfauen in Schorndorf. „Ambitionierte Menüs in warmer, intimer Atmosphäre“ bescheinigen ihm die Michelin-Tester. Für den spontanen Stern an neuer Wirkungsstätte hat es für den einstigen Olivio-Küchenchef noch nicht ganz gereicht, aber der Michelin-Teller für „Küche von guter Qualität“ glänzt in rot: „Eine unserer schönsten Adressen.“ Und auch im bereits einige Wochen nach der Pfauen-Wiedereröffnung erschienenen Gault Millau hat es Burkhardt zwar – noch – zu keiner Mütze gebracht, erntet aber auch hier ausdrückliches Lob für eine „erstklassige Küche“ .

Wenig Veränderung zeigt sich in der zweiten Reihe der Toprestaurants. Neu dabei ist im Michelin das Mille Miglia in Waiblingen mit einem Teller für „gute und gradlinige“ Küche. Insgesamt sieben Lokale zwischen Fellbach, Auenwald und Rudersberg sind mit dem lippenleckenden Michelinmännchen Bib Gourmand ausgezeichnet, der für „unser bestes Preis-Leistungsverhältnis steht. Beim Stern in Rudersberg etwa loben die Tester die „mehr als leckeren Maultaschen“ und über den Zander oder den Wildschweinrücken in der Beinsteiner Brunnenstuben heißt es schlicht und knackig: „Chefin Petra Beyer kann kochen!“