Dino Andretti schließt sein Capretto

Für die Freunde der italienischen Küche hat sich das kleine Restaurant Il Capretto in der Spreuergasse in der Cannstatter Altstadt in den vergangenen Jahren zu einer festen Adresse entwickelt. Der Gastronom Dino Andretti hat gemeinsam mit seiner Ehefrau Evi im rustikalen Ambiente des traditionsreichen Lokals hochwertige italienische Küche abseits von Pizza und Spaghetti Bolognese serviert, an warmen Tagen im Sommer auch im lauschigen Garten hinter dem Gasthaus.

Doch damit ist nun Schluss: Die Andrettis müssen das Lokal zum 28. Februar schließen. Der Grund ist ein Eigentümerwechsel. Wer also noch einmal die Gelegenheit nutzen möchte, Dino Andrettis Küche zu genießen, muss sich sputen.