Ein Bäcker wie früher: Lebensqualität statt Filiale

„Ich will lieber mehr Lebensqualität als eine Filiale“, erklärt der Bäckermeister zum Beispiel. Angeboten worden sind ihm immer wieder alte Bäckereien, die aufgegeben wurden. Aber nach Rücksprache mit seiner Frau Andrea und dem Sohn Marc hat die Familie immer abgelehnt. Sie bieten auch keinen Lieferservice für größere Kunden an. Dafür sind ihnen die sechs Wochen Betriebsferien im Jahr zu wichtig. Und was die Öffnungszeiten angeht, gibt es ebenfalls keine Kompromisse: Über Mittag ist die Bäckerei geschlossen sowie montags den ganzen Tag. „Jetzt haben Sie schon wieder zu“, würde manchmal ein Kunde schimpfen, berichtet Andrea Wörner. Wenn dann wieder geöffnet ist, sind sie aber wieder alle da. Und sie wundert sich immer wieder, was für weite Anfahrten sie in Kauf nehmen.

Die treue Kundschaft erklärt sich Holger Wörner mit der Qualität seiner Produkte. Allein die klassisch schwäbische Brezel geht in der Woche rund 8000-mal über die Theke. Das Mehl kauft er in einer Mühle in Herrenberg-Gültstein, die Eier in Bondorf, die Äpfel kommen aus Öschelbronn, die Zwetschgen teilweise von eigenen Bäumen und die Wurst vom Metzger gegenüber. Und die Qualität seiner Backwaren erklärt er mit seinen Mitarbeitern. Anders als viele Kollegen hat Holger Wörner kein Nachwuchsproblem: Das Durchschnittsalter in der Backstube liegt unter 30 Jahren, und mit seinem 20-jährigen Sohn arbeitet die achte Generation mit.