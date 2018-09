Tag der Currywurst – Fünf Fakten über den Lieblings-Imbiss der Deutschen

Wer hat die Currywurst erfunden?

Jedes Kultgericht braucht seine eigene Legende – und auch die Currywurst ist nicht arm an Mythen rund um ihre Entstehungsgeschichte. Gleich mehrere Wirte und Fleischer beanspruchen die Erfindung der Wurst mit Soße für sich. Der Berliner Legende nach erfand die Wirtin Herta Heuwer in einer verregneten Nacht am 4. September 1949 in ihrem Charlottenburger Kiosk die legendäre Wurstkreation. Das Originalrezept ist heute allerdings nicht mehr bekannt – dieses Geheimnis nahm die Berlinerin mit ins Grab. Auch Hamburg reklamiert die Erfindung für sich. Literarisch verewigt wurde dieser Mythos von Uwe Timm, der die Wurst einer gewissen Lena Brückner zuschreibt und ihre Kreation schon 1947 probiert haben will.