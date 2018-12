Sieben leckere Fondue-Varianten

Fondue Chinoise

Anstatt Fett wird beim Fondue Chinoise Brühe benutzt und ist damit die kalorienarme Alternative. In Asien wird diese Variante auch Hotpot oder Feuertopf genannt. Neben Fisch, Fleisch oder Gemüse können auch Dumplings oder asiatische Glasnudeln in der heißen Brühe gegart werden. Als Brühe eignet sich am besten eine Geflügel- oder Rinderbrühe. Natürlich kann auch eine Gemüsebrühe benutzt werden. Das Beste ist: Man kann die restliche Brühe am Ende auslöffeln!