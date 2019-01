Sekt und Schnaps im Römerkastell

Auch wenn das Trendgetränk Gin auf der Messe am meisten ist, so finden sich auch einige Stände, die weit ab der Trendwelle schwimmen und auf neuartige Kombinationen setzten. So wie Stefan Hitzler, der mit seinem weinhaltigen Getränk „Chocolate in a Bottle“ an seinem Stand einige „Ahhs“ und „Ohhs“ erntet. „Wow das schmeckt richtig gut, was ist das?“, fragt ein erstaunter Besucher. Die Erklärung liefert Hitzler gerne. „Unser Produkt kommt aus Südfrankreich. Es wird wie ein guter Chardonnay-Sekt hergestellt, mit in der Flasche reifen aber Kakaobohnen aus Südafrika, die geben dem Getränk seine Schokoladennote.“ Die außergewöhnliche Kombination kommt bei den Besuchern an. „Den Leuten scheint es zu schmecken. Hat man einmal angefangen, kann man eben nicht mehr damit aufhören,“ scherzt Hitzler, während er einem vorübergehenden Besucher ein Probierglas anbietet und so ein weiteres „Ohhh, wow!“ erntet.