Schlossgartenhotel Stuttgart: Ein Exzentriker hinterm Tresen

Da funken zwei auf einer Wellenlänge. Grinsend geht Stefan Kientz auf Karol Bernacki zu, der gerade zufrieden von dem Kaninchen mit Estragon probiert: „Was? Das ist ein bisschen besser als dein Drink!“ Karol Bernacki grinst ebenfalls und sagt: „Passt auf jeden Fall ganz gut zusammen. Fast als hätten wir das geplant.“

Mit den zwei bärtigen Youngsters zieht frischer Wind im Hotel am Schlossgarten ein. Was natürlich ebenso geplant ist wie die Drinks zu den kleinen Tellern bei der Präsentation des Konzeptes. Stefan Kientz ist künftig für die Küche im Hotel und in der Kellerwirtschaft zuständig, Karol Bernacki für die Drinks in der John-Cranko-Lounge. „Wir wollten einfach einen modernen Touch reinbringen“, sagt Ulrich Schwer, der Hoteldirektor der Fünf-Sterne-Herberge.