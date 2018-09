Ein Hauch Wiesenflair im Traditionszelt

In der Tat: Die Suppe ist nicht zu sämig, nicht zu sauer und hat hinten raus ein angenehmes Wiesn-, Pardon, Wiesenflair. Aber wo bitte kommt jetzt im Herbst kiloweise Sauerampfer her? Vom Keltenhof in Filderstadt, wo er das ganze Jahr gezogen werde, sagt Sauer. Nach dem Pürieren werde er zu einer Velouté, also einem hellen Fond mit Sauerrahm, gegeben. Täglich aufs Neue, denn dies als Indiz für eine frische Küche: Nach einem Tag wird der Sauerampfer grau.

15 Leute stehen in der Küche des Traditionszelts, um die Gerichte zu „finishen“, die Vorbereitung findet in Köngen statt, wo mit dem Hotel und Restaurant Schwanen die Keimzelle des Familienunternehmens ist. Marcel Benz, der auch Pächter des Plenums im Landtag ist, hat vor 13 Jahren den Catering-Bereich aufgebaut, auf dessen Logistik nun zurückgegriffen werden kann. Denn durch Großveranstaltungen mit mehreren tausend Gästen hat man Erfahrung mit einem gewissen Volumen. Ein großes Festzelt ist zwar Neuland für Benz, der aber in Karl Maier, dem Göckelesmaier, als „Paten“ einen guten Berater habe. Es ist also davon auszugehen, dass die „Geggele“, die es im historischen Zelt ebenfalls gibt (ein halbes mit Weckle für 9 Euro), in Ordnung sind.