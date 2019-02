Ein Gastrogroßprojekt zieht ins frühere Tü 8

Apropos: Bei einer Gastronomie dieser Größenordnung braucht man natürlich viele gute Leute. Nafeei plant für das Projekt derzeit mit 50 bis 60 Mitarbeitern und denkt für die ferne Zukunft daran, eine eigene Mitarbeiterakademie aufzubauen. Doch zu allererst muss der Umbau vorangetrieben werden. Im vorderen Bereich wurde vor einigen Wochen mit den Bodenarbeiten begonnen. „Lässig-locker“ soll es sein in einer Gastronomie, in der sich „sowohl die Mutter mit Kinderwagen als auch der Geschäftsmann in der Mittagspause“ wohlfühlen können. Betrieb soll vorne wie hinten durchgehend sieben Tage die Woche sein. Schließlich muss eine so große Fläche auch ausreichend bespielt werden.

Und wo sollen all die Gäste herkommen? Nafeei erinnert an Zeiten, in denen allein das Spaghettissimo „mittags bestimmt an die 500 Essen herausgegeben“ habe. Allerdings gab es damals auch noch keine Hans-im-Glück-Filiale schräg gegenüber und kein Perbacco ein paar hundert Meter weiter runter. Aber Nafeei sagt: „Konkurrenz habe ich bei all dem, was ich bisher gemacht habe, noch nie gesehen, sondern immer nur mehr Belebung.“ In der Tat kann man sich vorstellen, dass das Konzept an dieser Stelle direkt neben dem Delphi-Kino funktioniert: an einer verkehrsberuhigten, aber gut frequentierten Tübinger Straße, die nicht nur laut Nafeei ihr einstiges „Schmuddelimage“ längst abgestreift und als Achse zum hippen Marienplatz immer mehr an Bedeutung gewonnen hat; etwa durch Szenekneipen wie die Sattlerei oder die alteingesessene, aber aufgehübschte Dinkelacker-Gaststätte. Und dann kommt ja auch noch die Brauereigaststätte von Rothaus am Gerber hinzu. Es bleibt also spannend an der Tübinger Straße.