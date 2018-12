Die Bäckerei Katz: Wo Handarbeit noch grossgeschrieben wird

Traditionelle lange Teigführungen mit Hefe oder Sauerteigeinsatz, so die Forscher weiter, haben den nahezu kompletten Abbau von sogenanntem Fodmap im Brot zur Folge (eine Gruppe von Kohlenhydraten und Zuckeralkoholen, die in vielen Nahrungsmitteln vorkommen und die in Verruf geraten sind, krank zu machen). Weizenbrote in vielen Bäckereien werden heute allerdings in kürzester Zeit und ohne Sauerteig gebacken. Nicht so bei Katz. Dort nimmt man sich die Zeit, die ein Teig braucht. Das Fazit von Carle und Longin: Eine langsamere Teigbereitung erhöht die Brotqualität. Da kann Adolf Katz nur schmunzeln: „Mir ist das schon lange klar.“