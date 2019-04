Stuttgarts Köche: Spargel mit Kalbsrücken

Es gibt nur sehr wenig Gemüse, um das eine solche Show gemacht wird wie um den Spargel. Die Genießer warten förmlich darauf, bis sie die Stangen aus heimischem Anbau auf dem Markt entdecken. Marco Akuzun verrät ein Rezept, das Abwechslung in die Zubereitung des Gemüses bringt. Wie das in der Spitzengastronomie so üblich ist, setzt er auf verschiedene Texturen, vor allem aber natürlich auf den Geschmack. Und damit überrascht uns der Spitzenkoch.