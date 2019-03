Restauranttest: Die L’Osteria beim Milaneo

Die Vegetariana im Test (10,50 Euro mit extra Zwiebeln und Fenchel-Salsiccia zu einem bzw. zwei Euro) ist wie in Italien dünn gehalten und überzeugt zudem mit krossem Rand . Trotzdem bleibt was übrig, was man dann in der Papiertüte mit nach Hause nehmen kann. Dass die Pizzen übersichtlich belegt sind, „monieren zwar manche Gäste, soll aber so sein“, sagt der Stuttgarter Betriebsleiter Jeffrin Pelkmann. Denn sonst suppen sie durch.