Restauranttest: Die Gutsschenke im Schlosshotel Monrepos

Es ist keine Kehrtwende um 180 Grad, aber zumindest eine Kurskorrektur: In der Gutsschenke im Schlosshotel Monrepos in Ludwigsburg verzichteten die Betreiber freiwillig auf den Michelin-Stern und bieten künftig nur noch gehobene schwäbische Hausmannskost an. Das aber ordentlich, wie unsere Kritikerin fand.