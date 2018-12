Restauranttest: Legende 2.0 – das Schlampazius ist zurück

Wenn man die, zugegeben nicht ganze neue, Behauptung liest, dass das Auge mitisst, denkt man an fein angerichtete Speisen. Im neuen Schlampazius isst das Auge gewissermaßen schon mit, wenn man das Lokal ­betritt. Die Erinnerung an die legendäre ­Szenekneipe in Ostheim ist leicht verschwommen, was nicht nur daran liegt, dass damals noch Rauchschwaden durchs Lokal zogen. Es könnte auch damit zu haben, dass es schon ein paar Jahre her ist, seit man das letzte Mal hier war.