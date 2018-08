Claudio Urru verlässt das Sternelokal 5

Ein Wechsel in der Gourmetlandschaft von Stuttgart: Claudio Urru verlässt das Restaurant 5 an der Bolzstraße, Nachfolger wird Alexander Dinter, den Urru bereits vor einem halben Jahr als Küchenchef inthronisiert hatte.

Für die Kontinuität ist gesorgt: Der Küchenchef Alexander Dinter übernimmt das Zepter in der stylischen Küche des 5 von Claudio Urru, der zuvor drei Jahre lang verantwortlich war. Im Herbst will er „eine neue Herausforderung annehmen“. Details verrät er dazu noch nicht. Urru ist aber sicher, dass sich in der Küche des Sternelokals nur wenig ändert. „Die kulinarischen Geschicke bleiben weiterhin in den besten Händen: Alexander Dinter genießt mein vollstes Vertrauen und wird mit seinem Küchenteam den gastronomischen Erfolg des 5 vorantreiben.“