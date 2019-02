Brunch war gestern. Jetzt gibt’s Bubbles and Bowles

„Brunch kann jeder, bei uns gibt’s jetzt Bowls & Bubbles“: Ganz schön selbstbewusst geht das Team vom Hotel am Schlossgarten sein neues kulinarisches Programm für den Sonntagmittag an. In der John-Cranko-Lounge ploppen künftig von 12 bis 15 Uhr die Korken der Champagnerflaschen und es prickeln die Bläschen im Glas. Dazu reicht die Küche des Hauses ein Mini-Menü in Schälchen – daher also der Name. Damit folgt die Fünfsterneherberge einem Trend: Am Wochenende soll es leicht und unkompliziert sein, ein bisschen edel aber gerne auch.

Darauf setzt der stellvertretende Hoteldirektor Michael Braun, der etwas despektierlich fragt: „Wer will denn schon noch Schlange stehen an Buffets mit abgegrasten Salatplatten?“. Keiner. In der Lounge wird stattdessen beispielsweise frisch zubereitetes Grünzeug im Glas serviert, gefolgt von Kalbstatar, Hummersüppchen, Miso-Nudeln und so fort. Einziges Manko: Plaudern, Schüssel auf dem Schoß balancieren und dann noch unfallfrei mit dem Mini-Löffel hantieren, dazu braucht es ein ruhiges Händchen. Was vielleicht indirekt auch mit dem fortschreitenden Champagnergenuss zusammenhängen könnte . . .