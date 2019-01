Wie sich drei Italiener auf einem Fleck halten können

In die Karten spielt den Wirten im Italiener-Dreieck in erster Linie die Messe, „davon profitieren wir. Nicht alle Hotels hier haben eine Küche“, betont Nico Zingariello. Weg nehme man sich bei dem Ansturm nichts – im Gegenteil. „Wir beobachten, dass Gäste, die gegenüber waren, am nächsten Tag bei uns sitzen“, sagt er. Auch der Mangia-e-bevi-Chef Iacona betont, dass er zum Großteil auswärtige Gäste bedient, außerdem viele US-Amerikaner aus der nahen Kaserne und Gruppen aus den großen Unternehmen ringsrum. „Es gibt genug Arbeit für alle“, findet auch Vincenzo Pepe, der L’Inizio-Wirt. Bei ihm gingen viele Stammkunden ein und aus – auch jene, die er noch von früheren Wirkungsstätten in der Stadtmitte und in Gablenberg kenne. „Man muss sich nicht streiten“, findet er.

Auch Nico Zingariello betont, dass die Stimmung unter den Kollegen freundlich sei. „Man kennt sich, man grüßt sich, man trifft sich mal auf dem Großmarkt, man hilft sich auch mal aus“, stellt er klar. Von Konkurrenz will er auch er nicht sprechen. „Am Ende ist es wichtig, dass alle arbeiten und leben können.“