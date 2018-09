Köfte in einer vegetarischen Variante

Fatma Kalkan führt selbst auch einen türkischen Imbiss an der Alleenstraße. Auch dort gibt es Cig Köfte, aber auch Manti – türkische Teigtaschen. „Was uns verbindet, ist das Cig Köfte“, sagt ihr Mann Murat Kalkan. Angst, dass die Läden sich gegenseitig Konkurrenz machen, haben die beiden nicht. Kalkans setzen auf die Laufkundschaft zwischen Bahnhof und Schloss, aber auch auf Mitarbeiter der Stadt, die ihre Mittagspause hier einlegen – sei es an einem der 16 Plätze im Laden, an der Außengastronomie an der Wilhelmstraße oder auch an der Mitnahmetheke. So soll auch das Hauptgeschäft tagsüber laufen. Die Öffnungszeiten der Veggi Station stehen noch nicht fest. „Wir werden wohl bis 21 Uhr geöffnet haben“, sagt Zengin. Wann die vegetarische Station aufmacht, ist hingegen schon klar: morgens um 10 Uhr.