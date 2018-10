Nach hundert Jahren: Das Ende einer Familienbäckerei

1969 hatte Mohr das Geschäft zusammen mit seiner Frau Rosemarie von seinem Vater übernommen. Bei ihm war er 1958 in die Lehre gegangen. „Bereits seit den 1920er-Jahren war hier ein Bäcker drin. Mein Vater übernahm das Geschäft in den 30ern. Später dann wir.“ Seine Spezialität sei das Weihnachtsgebäck gewesen, erzählt der Bäckermeister freudig. „35 bis 40 Sorten habe ich in der Saison gebacken. Das ganze Schaufenster war voll.“ Von 1.30 bis 22 Uhr habe er zu den Hochzeiten in der Backstube gestanden.

In den 1950-Jahren als Bäcker hat sich viel getan, in Sachen Backwaren, aber auch am Standort in der Küferstraße, berichtet der 75-Jährige. „Früher hat man aufs Wochenende hin fünf Cremetorten gebacken. Das kauft heute keine Mensch mehr. Jetzt sind Obstkuchen gefragt, da haben wir uns anpassen müssen.“ Eine Bäckerei ohne Café wie seine sei heute ohnehin völlig out. „Die Leute wollen sich hinsetzen. Dafür haben wir hier aber keinen Platz.“ Der Verkaufsraum im 70er-Jahre-Look war eine Besonderheit in der Küferstraße und wirkte wie aus der Zeit gefallen. Renovierungen hätten sich einfach nicht mehr gelohnt, sagt der Bäcker, der auch ein bisschen wütend auf die Stadt ist. Die habe die Straße verkommen lassen. „Die Küferstraße stirbt von Jahr zu Jahr mehr aus, während rund um die Bahnhofstraße investiert und gebaut wird, was das Zeug hält. Kein Wunder kommt kaum einer vorbei. Und die Jungen kaufen sowieso alles im Internet.“