Josip Stjepandic: Ein Fellbacher ist Sommelier des Jahres

Ein guter Sommelier versteht es, dem Gast den passenden Wein zum jeweiligen Essen zu empfehlen. Ein sehr guter Sommelier überrascht sein Gegenüber dabei gerne mal mit etwas Besonderem. Und ein perfekter Sommelier erfasst nicht nur die Aromen in Wein und Essen, sondern auch den Besucher selbst. Genau dies zeigt Josip Stjepandic seit acht Jahren im Restaurant Goldberg in Fellbach, das mittlerweile auch von den Testern des Guide Michelin mit einem Stern ausgezeichnet worden ist: Er ist ein ziemlich perfekter Gastgeber und hat mit seiner Rolle sicher auch einen Anteil an dem Erfolg.

Genau diese Gabe brachte ihm nun eine ganz besondere Auszeichnung. „Josip Stjepandic ist einer der Sommeliers“, schreibt der Große Restaurant Guide, „die deutlich mehr können als mit großem Fachwissen aufzuwarten.“ Der Fellbacher habe die eher seltene Begabung, mit großer Sensibilität auszuloten, welcher Wein am besten zur gewählten Speise sowie der Stimmung und den Vorlieben des Gastes passe.