Asperger Jungköchin gewinnt Edel-Kochwettbewerb

Ludwigsburg – Noch drei Minuten“, ruft Laurent Durst den vier Jungköchen durch all das Zischen und Brutzeln zu. Er erntet irriterte Blicke. „Entschuldigung, noch fünf Minuten.“ Zwei Minuten, die entscheidend sein können bei diesem Wettbewerb in seinem Restaurant, der Alten Sonne in Ludwigsburg. Vier junge Köche aus Häusern mit Sterne- oder zumindest gehobener Gastronomie sind an diesem Sonntag angetreten, um in drei Gängen eine sechsköpfige Jury aus Gastro- und Kulinarik-Experten von ihrem Können zu überzeugen. Der Veranstalter ist eine alte, französische Bruderschaft der Kulinarik, die Chaîne des Rôtisseurs. Wer hier beim Regional-Wettbewerb gewinnt, kocht dann im Deutschlandfinale in Frankfurt, wer dort gewinnt, vertritt Deutschland weltweit beim Wettbewerb in Kanada.

Und so eine Auszeichung der weltweit agierenden Kulinarik-Bruderschaft ist für einen jungen Koch natürlich eine begehrte Trophäe. Um den ersten Platz beim regionalen Wettbewerb in Baden-Württemberg kochen mit: David Groß vom Hotel Le Meridien in Stuttgart, Dennis Seitz vom Landhaus Feckl in Ehningen, Christian Beytaroglu vom Schlossgartenhotel in Stuttgart und Laura Leidig vom Adler in Asperg.