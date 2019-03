Stuttgarts Köche: Kräuterwaffeln mit Karottenlachs

Am besten ist das Gericht zu genießen, wenn man eine Waffel in die Hand nimmt, sie mit dem Dip bestreicht und dann etwas Karotten mit Senfsoße und Kaviar drauf legt und herzhaft zubeißt. In der ­Summe aller Aromen entfaltet sich dann ein herrlicher Geschmack – und der Gedanke an den Lachs kommt tatsächlich auf.