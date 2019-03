Restauranttest: Der Schillerhof in Marbach

Der Dichter schaut auf jeden Gast hinab: Seine Büste ist in die Fassade des Gasthofs Schillerhof eingelassen. Das klassische Ensemble aus Metzgerei, Hotel und Restaurant prägt seit mehr als 100 Jahren die Marktstraße von Marbach am Neckar. Meistens deutsch, zuweilen auch griechisch wurde dort gekocht. Nun haben Alan Woods und Rebecca Widmayer das Traditionslokal übernommen und bieten irische Küche an. Die Mundelsheimerin hat auf der Grünen Insel ihren Mann kennengelernt. Beide arbeiteten in der Sterne-Gastronomie, zuletzt war er ­Küchenchef im Luxuszug Belmond Grand Hibernian und sie im Service. Wegen des Söhnchens zog es sie zurück zu ihrer Familie. Dass für den Schillerhof ein neuer Pächter gesucht wurde, kam da gerade gelegen.