Restauranttest: Das Il Fantino in Stuttgart

Klar, dass wir uns für die gemischte Vorspeisenplatte und eine exzellente Fischsuppe (10,50 Euro) entscheiden. In dem Tomatensud sind Muscheln, Lachs und Thunfisch. „Bei uns gibt es nur frische Ware“, erklärt Inguanta, der aus Sizilien stammt und einige Jahre im Valle in der Innenstadt gearbeitet hat. Mit Serritella hat er sich an das erste eigene Lokal gewagt. Sicher, es gibt noch einiges zu verfeinern und auszubessern – wie etwa die Toiletten und die Atmosphäre im Innenraum, von dem aus man einen Blick in die Reithalle und von den Plätzen draußen auf den Paddock hat. Die beiden sind aber auf einem guten Weg.