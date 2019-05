Luma: Ein Loblied auf verschimmeltes Fleisch

Das Fleisch wird nach dem Reifeprozess vor dem Verschicken schockgefroren und dann an die Kundschaft verschickt. Dadurch würden die Zellstrukturen nicht beschädigt. Etwa zehn Prozent der Kundschaft seien privat, in der Regel geht das Fleisch aber in die Spitzengastronomie. Im Sternelokal Top air am Stuttgarter Flughafen bereitet Koch Marco Akuzun etwa ein Iberico-Schwein von Luma zu – und ist begeistert über die Qualität. Nils Jorra steuert bei seiner Rundfahrt deshalb auch gezielt die besternten Restaurants in der Stadt an. „Wir sind uns sehr wohl bewusst, dass wir nicht der Lieferant für den täglichen Bedarf sind“, sagt er, aber in der Diskussion um Nachhaltigkeit sei die Nische durchaus zeitgemäß. Lieber weniger Fleisch essen, dafür eine bessere Qualität. „Und die Kunden haben einfach auch gerne mal was Neues!“