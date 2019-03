Eröffnungstermin von Burgerheart steht fest

Bei der Baustellenbesichtigung braucht man schon etwas Fantasie, um sich an der Tübinger Straße 8 einen lebhaften Restaurantbetrieb vorzustellen zu können. Derzeit ist noch nicht viel zu sehen: kein Bodenbelag, keine Küche und erst recht noch keine Tische und Stühle. Aber am 15. April soll eröffnet werden, das sogenannte Soft Opening soll sogar schon am 8. April sein. Dann wird es auch in Stuttgart eine Filiale von Burgerheart geben, die sechzehnte insgesamt und eine der größten.