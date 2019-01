Start-up-Preis für Weinperlen aus dem Remstal

Bei dem Wettbewerb „Innovationen und Start-ups in der Land- und Ernährungswirtschaft“ ist Kuhnle einer von vier Preisträgern, die sich das vom Land ausgelobte Preisgeld von 10 000 Euro teilen. Insgesamt hatte die Jury die Auswahl unter 43 Bewerbungen. Eine weitere Preisträgerin ist Linda Kelly. Sie stellt in Herdwangen auf dem familieneigenen Biohof unter dem Markennamen „Lupinello“ Produkte aus Süßlupinen her, vor allem den Lupinenkaffee. Urs Renninger hat sich in Ditzingen der Herstellung von Cidre aus Streuobst verschrieben, und für den nach französischem Vorbild hergestellten Apfel- und Birnencidre extra alte regionale und bretonische sowie normannische Sorten angebaut. Der Vierte im Bunde der Preisträger ist Moriz Vohrer aus Freiburg, der mit der Initiative Crowdfunding eine Online-Plattform gegründet hat, auf der sich Verbraucher als gemeinsame Abnehmer eines Tieres finden können. Die Idee entstand, als er sich für den Hof der Eltern im Schwarzwald auf die Suche nach alternativen Vermarktungsformen für Fleisch gemacht hatte. Das Konzept: Ein Tier wird erst dann geschlachtet, wenn sichergestellt ist, dass alle Teilstücke abgenommen werden.

Daniel Kuhnles Geschäftsidee, die er einst mit seinem Bekannten Uli Brunner ins Rollen brachte, entstand Ende 2017. Seit Anfang 2018 sind die in 200-Gramm-Dosen in verschiedenen Geschmacksvariationen angebotenen farbigen Genusskügelchen im Angebot. Zu den Weinperlen in weiß (Riesling), rosé (Muskattrollinger) und rot (Shiraz) sind unter anderem Ginperlen gekommen, Likörperlen oder Weinbergpfirsich sowie mit Rotwein und Balsamico veredelte Salatperlen. Mit der alkoholfreien Saftperle Apfel-Kirsch sei das Sortiment zunächst einmal komplettiert, sagt Daniel Kuhnle – auch wenn es noch diverse andere Vorschläge gebe. Vor allem das Weihnachtsgeschäft mit den Genusskügelchen sei super gelaufen: „Im ersten Jahr haben wird etwa 20 000 Weinperlendosen verkauft“, so Kuhnle.

Was ihm wohl weniger gefallen wird: Die Idee macht offenkundig andernorts Schule. Inzwischen gibt es Pfälzer Weinperlen, und auch im Remstal sind anderweitige Genussperlen ähnlicher Machart zu haben – die „Saporo-Perls“, die Uli Brunner neuerdings unter anderem mit österreichischen Tropfen füllen lässt, um auch auf den internationalen Markt zu streben.