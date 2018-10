Restauranttest: Der Hasen in Herrenberg

Die Küche bietet kein Blendwerk, denn die Gerichte sehen nicht nur gut aus – sie schmecken auch so. Besonders in der Monatskarte kann sich Gerhard Nölly, der im Adler in Asperg gelernt und auch danach nur in Sterneküchen gearbeitet hat (zuletzt bei Frank Oehler in der Speisemeisterei), kreativ austoben. Etwa mit der herzhaften Wohlfühlvariation von Pilzen (sautiert, eingelegt und als Mousse) mit Getreide, gezupftem Wiesenheu-Biskuit und Quittensorbet (9,50 Euro). Reduzierter, aber ebenso fast sternewürdig war die hausgebeizte Lachsforelle mit ihrer frischen Leichtigkeit durch Gurkenrelish, Apfel-Wasabi-Sorbet und Meerrettich-Mousse (9,80 Euro). Etwas überladen war der Teller mit konfiertem Kabeljau (26 Euro), bei dem sich eine Zitronensoße und ein süßer Rumtopf in die Quere kamen, dazu Kartoffelpüree, Hanfkrokant und Topinambur.