Neues Wilhelma-Restaurant Amazonica: Exotisch und nachhaltig

Den Zuschlag hatte die Restaurantkette Marché, Teil der Schweizer Mövenpick Holding AG, bereits im vergangenen Jahr erhalten und den Laden am 1. Mai vom Vorgänger übernommen. Dem Land, dem die Wilhelma gehört, sagte Marché eine umfassende Sanierung zu, die von Januar bis April erfolgt und nun abgeschlossen ist. Außerdem haben die Schweizer das kulinarische Angebot neu ausgerichtet und orientieren sich ganz an dem angesagten Dreiklang regional, saisonal und nachhaltig. Seinen neuen Namen verdankt das Amazonica der Nachbarschaft zum nahe gelegenen Amazonienhaus, das mehr als 2000 Pflanzen und 60 Tierarten aus Mittel- und Südamerika beherbergt. „Wir sind einen großen Schritt vorangekommen, was die Speisen und Getränke angeht“, sagte Wilhelma-Direktor Thomas Kölpin am Dienstag. Als moderner Zoo mit den Hauptaufgaben Artenschutz, Erholung und Umweltbildung sei das Thema Nachhaltigkeit von besonderer Bedeutung. Ein Beispiel: Die Trinkhalme sind von nun an aus Zuckerrohr und somit biologisch abbaubar und nicht mehr, wie bislang, aus Plastik.