Neue Biergärten (4): Familienleben im Park

Im Sommer sitzt man gerne draußen. Punkt. Welche Einschränkungen man dabei ebenso gerne in Kauf nimmt, muss jeder für sich selbst entscheiden: Dass man nicht immer bequem sitzt und es mit den hygienischen Verhältnissen auch nicht überall zum Besten steht. Dass man Abstriche beim kulinarischen Angebot machen muss. Dass es auch mal länger dauern kann, man ewig in einer Schlange steht und das Essen nicht gleichzeitig fertig ist – Hauptsache draußen.

Wir stellen bei mahlzeit vier neue Locations in der Stadt vor. Heute: Der Biergarten Höhenberg, mitten im Killesbergpark.

Eigentlich ist es die Gastronomie im Höhenpark Killesberg, ein wunderschöner Hof mit perfektem Biergarten-Feeling. Jetzt wurde er neu eröffnet. Direkt vorm Perkins Park ist die Infrastruktur recht gut, wenngleich hier die Toiletten öffentlich sind. Sebastian Simon, der seit Mai Geschäftsführer des neu eröffneten Biergartens Höhenberg ist, schätzt: „Die benutzen viermal so viele Menschen wie wir Gäste haben.“ Aber man habe ein Auge auf die Sauberkeit der Toiletten – und bei unserem Testbesuch an einem ziemlich rummeligen Sonntag waren sie in Ordnung.