Leonhardts gegen Netzer: Stuttgarter Lokale im Fern(seh)-Duell

Klar ist: Beim Dreh wissen die Kollegen überhaupt nichts übereinander. „Am ersten Tag haben wir nicht einmal gewusst, wer dabei ist“, sagt Stephan Wichmann von der Alten Hofkammer in Neuwirtshaus, der mit dem Ergebnis der Dreharbeiten in seinem Lokal sehr zufrieden war: „Ich finde, es lief sehr gut.“ Die Noten haben die Kollegen immer am Abend verteilt, der Betroffene erfährt aber nichts. Obwohl die Truppe wunderbar harmoniert, wie sie sagen. „Wir sind eine richtige Gruppe geworden und haben Spaß miteinander.“

Dass es nicht zugeht wie im Dschungelcamp, ist für die fünf klar, wenngleich auch mal ein ehrliches Wort folgen muss. „Wir sind alle Profis, die Kritik soll natürlich schon an die Substanz gehen“, sagt Thomas Langholz. Aber die Regie sage nicht zu ihnen: Find da mal was und hau drauf. Letztlich sei man natürlich auch etwas in der Zwickmühle, sagt Stephan Wichmann, „man will ja niemand reinreiten, aber man muss schon die Wahrheit sagen, wenn etwas nicht okay ist!“ Der Sender habe sie zumindest zur Ehrlichkeit animiert, und hier sind sich die Gastronomen auch einig. Viele Dinge passieren im Hintergrund, das sei klar, sagt Dennis Shipley vom Leonhardts am Fernsehturm, „aber den Gast hat das einfach nicht zu interessieren“.