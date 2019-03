Frozen Joghurt für das gute Gewissen

Die Produktion des Eises hat eine Firma in Osnabrück übernommen. „Weil die Produktion ausgelagert ist, müssen wir geschult sein und unsere Produkte gut kennen“, sagt Oesselmann. Deshalb esse das fast 20-köpfige Team nahezu täglich Kissyo-Eis. Oesselmanns Lieblingssorte ist „pures Joghurteis mit Blaubeersorbet verstrudelt“. Die Produktentwicklerin plant gerade das nächste Projekt: Das Eis soll ganz ohne Zucker auskommen. Denn: „Unserem Eis merkt man nicht an, dass es kalorienarm ist, wenn man es blind verkostet“, sagt sie. Und auch Haufe hat ehrgeizige Pläne: „Es ist uns ein Dorn im Auge, dass es ausgerechnet in unserer Heimat Stuttgart noch so wenige Verkaufsstellen hat“, sagt er. Er will die Anzahl der Verkaufsstellen in der Region deutlich steigern. Seine Mitarbeiter würden täglich neuen Filialen einen Besuch abstatten. In vielen Stuttgarter Kaufland-Filialen kann man das Eis schon kaufen.