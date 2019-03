Die Lange Nacht der Hotelbars in Stuttgart

Nachtschwärmer und Freunde kultivierten Trinkens müssen nicht in die Weltmetropolen New York, London oder Paris, um hochklassige Cocktails in edlem Ambiente zu genießen. Denn auch die Schwabenmetropole hat sich in den letzten Jahren zu einem Hotspot kosmopolitischer Barkultur gemausert. Mehrere Hotels der Stadt öffnen ihre Türen und über den Abend die ein oder andere Flasche für die „Lange Nacht der Hotelbars“ am Samstag, den 9. März.