Auf dem Rathausplatz bleibt bald der Kaffee kalt

Auf der Schiefertafel am Eingang steht noch: „Letzte Runde: 17.20 Uhr“. Der Hinweis an die Gäste des Café am Rathaus in Esslingen muss neu geschrieben werden. Die letzte Runde wird definitiv am 23. Dezember ausgeschenkt. Zum 1. Januar wechselt der Pächter. Das Traditionshaus am Rathausplatz schließt seine Pforten.

Auf der Homepage nimmt der Pächter, Dirk Wöllhaf, schon jetzt Abschied von den Gästen. Zum 1. Januar, so steht da, finde im Café am Rathaus „wegen Kündigung seitens der Vermieter“ ein Pächterwechsel statt. Die Botschaft schließt mit einem Bedauern und dem Dank an „all unseren wunderbaren Gäste“.

Wöllhaf hatte das Café vor sechs Jahren übernommen und zu einer festen Größe in der Gastronomielandschaft Esslingens gemacht. Dabei konnte er auf die Vorarbeit der Familie Fromm bauen, deren Torten einen legendären Ruf besaßen. Bewusst setzte Wöllhaf mit dem sich über zwei Stockwerke erstreckenden Café und seiner Wohnzimmer-Atmosphäre auf Entschleunigung. „Der Genuss wird in aller Ruhe zelebriert, der Kaffee wird mit Liebe bereitet und serviert. Dieser Ort ist die kleine Flucht aus dem Alltag, der Ruhepunkt im Treiben der Innenstadt“ – so die Eigenwerbung Wöllhafs. Diese im Jahr 1984 vom Vorgänger begründeten Kaffeehaus-Tradition wird zum Jahreswechsel der Vergangenheit angehören. Dem Vernehmen nach weicht die Kuchentheke einer Schauküche – das Café wird zum Restaurant. „Von größeren Umbauplänen ist im Baurechtsamt nichts bekannt“, sagt allerdings Roland Karpentier, der Sprecher der Stadtverwaltung.

Bauliche Veränderungen an dem denkmalgeschützten, wohl mehr als 500 Jahre alten Gebäudeveteranen bedürften der Genehmigung. Das Wohn-und Geschäftshaus am Rathausplatz 8 ist bereits im 16. Jahrhundert zum ersten Mal schriftlich erwähnt worden. Es besteht aus einem stattlichen Haupthaus und zwei rückwärtigen Gebäudeteilen.

Das Hauptgebäude ist im Fachwerk über zwei kleine Gewölbekeller errichtet. Die Obergeschosse ragen repräsentativ über den Grundriss hinaus. Zumindest seit dem 18. Jahrhundert ist es als Geschäftshaus genutzt worden. Von besonderem Charme ist die Schaufassade mit dem weit hervorstehenden Erker. Die Außenfassade in ihrer jetzigen Form ist wohl in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert entstanden. Bei der damaligen Modernisierung sind klassizistische Details wie die Konsolen unter den Fensterbänken und die Gesimse am Erker hinzugefügt worden.

In den 1960er Jahren ist das Erdgeschoss zu einem Ladengeschäft umgebaut worden. Zuletzt wurde das Haus in den 1980er Jahren umfassend saniert. Dabei war vor allem das Gebäudeinnere entkernt und die Ladenfläche in das erste Obergeschoss hinein erweitert worden.